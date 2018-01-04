Vanlı sigara kaçakçılarının yeni yöntemi polise takıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarım merkezinde arama yapıldığı belirtildi.
BİN 750 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Aramada, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 30 santimetre kalınlığında kumaş bezle sarılmış 6 adet plastik boru içerisine zulalanmış bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sigara kaçakçılığında yeni yöntem İZLE
2 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI
Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.