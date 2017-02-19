Vanlılar tango ve salsaya merak sardı

Kültür, sanat, dil ve yaşamın farklı alanlarında eğitim veren özel bir sanat akademisi, verdiği hizmetle kentin sosyal yaşantısına renk katıyor.

TANGO VE SALSA DERSLERİ

İki ay boyunca haftada üç saat ders alan 40 kursiyer, kurs sonuda tango ve salsa yapmayı öğreniyor. Kurs sonunda kursiyerler için tango ve salsa geceleri düzenleniyor.

İSTANBUL'DA ÖĞRENDİ, VAN'DA ÖĞRETİYOR

Van'ın Çatak ilçesine 4 ay önce aile hekimi olarak atanan ve akademide tango eğitimi veren Selin Bayburt, tangoyu beş yıl önce İstanbul'da öğrendiğini, ilk başta Van'da verilen bu hizmet karşısında çok şaşırdığını ifade etti.

Tango vizyonunun Van ya da İstanbul'dan bağımsız, marjinal bir vizyon olduğunu, tango eğitimi vermekten mutlu olduğunu vurgulayan Bayburt, şunları kaydetti: "Tabii ki tango ruhunu insanın hayatına sokması çok zor. Van'da belli bir kesim ilgi duyuyor. Onlar da memur ve belli bir vizyonla içlerinde kalan tutkuyu yaşatmak istiyorlar. Şansımız tesadüfen karşılaşmamız oldu. Burada eğitim alanlar, bu kültürü ve heyecanı çevrelerine yansıttıkça, kentte tango olgusu ve fikri gelişecektir."