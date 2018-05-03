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Vanuatulu genç, Türkiye'de okumak için Pasifik'i aştı

83 adadan oluşan Vanuatu'dan Türkiye'ye gelerek üniversiteden mezun olan Maureen Paul, ekonomist ya da akademisyen olmayı hedefliyor.

AA | 03.05.2018 - 08:06..
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  2. Eğitim

Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursları ile Ankara'da üniversite öğrenimini tamamlayan ilk Vanuatulu olan Maureen Paul, Türkiye sevgisini anlattı.

Türkiye'de birçok kişi, Pasifik'te 83 adadan oluşan ve 264 bin kişinin yaşadığı bu tropikal ada ülkesinin adını belki de ilk kez Vanuatulu öğrenci Paul'den duydu.

Paul, Avustralya'nın doğusunda, Fiji'nin batısında, Solomon Adaları ve Yeni Gine adası yakınlarındaki ülkesinden Türkiye'ye geldi, Gazi Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

YTB'nin burs imkanlarından yararlanmak için Vanuatu'dan başvuran ilk öğrencilerden biri ve ilk mezun olan Paul, 6 dil biliyor.

Vanuatulu genç Türkiye'de okumak için Pasifik'i aştı ViDEO


Paul, İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra ülkesinde konuşulan Bislama, Movon ve Moiso'ya bir de Türkçeyi ekledi.

Türkiye'de okumak için kilometrelerce uzaktaki 6 kardeşini, emekli öğretmen anne ve babasını özlemeyi göze alan Paul, 2014'te ülkesinin tropikal iklimini geride bırakarak ilkbahar, sonbahar ve kar yağışını ilk kez gördüğü Türkiye'ye geldi.

Paul şimdi de okyanusu aşarak, iki uçak değiştirerek, bir gün süren yolculukla geldiği Türkiye'den ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Ankara'dan Pasifik'e Türk kültürünü taşırken, aldığı eğitimi iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için kullanabileceği bir işte çalışmayı hedefliyor.

Vanuatulu genç, Türkiye'de okumak için Pasifik'i aştı

"KARI İLK KEZ BURADA GÖRDÜM"

Türkiye'de okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Paul, Ankara'ya geliş hikayesini "Bu ülke çok güzel. Turistik, tarihi yerleri var. Seyahat etmeyi ve yeni kültürleri öğrenmeyi çok seviyorum. (YTB Bursları hakkında) Lisans üniversitemden haber aldım. Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu ve Türkiye Burslarını öğrendim. Başvuru yaptım." diye anlattı.

Mülakat sırasında Türkiye'ye ilişkin her şeyin kendisine anlatıldığını söyleyen Paul, "Denemek için başvuru yaptım. Sınavı geçtim, buraya geldim." dedi.

Vanuatu'dan Türkiye'ye gelerek mezun olan ilk öğrenci olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Paul, "İlk ben olduğum için çok memnun oldum. Çok mutluyum. Türkiye'ye taşındığım için çok memnun oldum. İnsanlar, kültür çok özel. Burayı seviyorum. Buraya yeniden gelmek, burada doktora yapmak için tutuşuyorum." diye konuştu.

Türkiye kültürünün çok özel ve farklı olduğunu söyleyen Paul, "Mevsimler de farklı. Geldiğim yer tropikal bir yer. Burada ise dört mevsim var. Kar var. Karı ilk kez burada gördüm. İnsanları çok sevdim . Güzel insanlarla tanıştım. Çok Türk arkadaşım var. Okulda, gittiğim yerlerde çok Türk buldum." dedi.

ÜLKESİNDE TÜRKİYE'Yİ ANLATACAK

İki ülkenin birbirini tanıması için çabaladığını anlatan Paul, "Bazen 'Vanuatuluyum' dediğim zaman 'Vanuatu nerede, ülke mi, başkent mi' diye soruyorlar. Evet bir ülke, bir cumhuriyet ülkesi Vanuatu. Çok küçük olduğu için insanlar Vanuatu'nun nerede olduğunu bilmiyor." dedi.

Ülkesinde de Türkiye'yi anlatacağını belirten Paul, "Türkiye nasıl bir yer, neler bulabilirsiniz, eğitim nasıl anlatacağım. Eğitim sistemi çok güzel. Ben beğendim, memnun oldum. Onlara da buraya gelmelerini tavsiye edeceğim." ifadesini kullandı.

Öğrenim hayatı boyunca kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Paul, "Buraya hoş geldiniz dedikleri için çok teşekkür ederim. Eğitim için çok teşekkür ederim. Ülkeme gittiğim zaman da Türkiye'yi hiç unutmayacağım. Kültürünü ve Türk insanlarını hiç unutmayacağım." diye konuştu.

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