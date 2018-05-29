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Vapurda Ramazan konserleri yolcularla buluştu

Ramazan'a özel konserler Eminönü-Kadıköy vapur hattında başladı.

AA | 29.05.2018 - 10:46..
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Vapur müzisyenlerinden oluşan orkestra, Eminönü ve Kadıköy hattında konser verdi. Ramazan ayının manevi havasının yansıtıldığı konserde, müzisyenler tasavvuf müziğinden parçalar çaldı.

Vapurda Ramazan konserleri yolcularla buluştu

TASAVVUFİ TÜRKÜLERLE YOLCULUK

Vapur konserleri, 30 Mayıs'ta Karaköy-Kadıköy, 5 Haziran'da Üsküdar-Eminönü ve 7 Haziran'da Beşiktaş-Kadıköy hattında devam edecek.

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, ramazanın ruhunu yansıtmak adına müzisyenlerle beraber bir dizi konser vermeyi planladıklarını ifade ederek, Ramazan'a özel belirledikleri tasavvufi türkülerin 20 dakikalık yol boyunca yolcularla buluşturulacağını söyledi.

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