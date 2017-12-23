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Vapurdan denize düşen kadın kurtarıldı

İstanbul'da Eminönü-Üsküdar seferini yapacak olan vapurdan denize düşen kadın son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 23.12.2017 - 15:52..
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İstanbul'da bugün saat 12:00 sularında, iddiaya göre Eminönü'nden Üsküdar'a hareket edecek olan vapurda bulunan yolculardan bir kadın kalkıştan birkaç dakika sonra açıkta denize düştü. Vapurda bulunan vatandaşların uyarısı ile vapur durduruldu.

Mürettebatın haber vermesi ile kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi su yüzeyinde çırpınan kadını kurtardı. Eminönü iskelesine çıkarılan kadın için gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Vapurdan denize düşen kadın kurtarıldı

GÖRGÜ TANIKLARI DÜŞME ANINI ANLATTI

Olay anını gördüğünü söyleyen Ersan Çevikel, "Kadın aşağıya doğru eğildi, ayağı kayınca denize düştü. Deniz polisi kurtardı. Kadın hayatta, yaşıyor." dedi.

Görgü tanığı Dursun Duman ise, "Polis arkadaşlar hanımefendiyi açıkta çıkardılar. İskeleden güvenlik arkadaşlarla beraber kadını içeri aldık, ilk müdahalesi yapıldı sonra battaniyeye sardık. Ambulans geldi hastaneye götürüldü. Zannediyorum kendisi atladı. Çok titriyordu, zaten yaşlı kendisi. Kadın tek başınaydı." diye konuştu. Polis, olay sonrası soruşturma başlattı.

Vapurdan denize düşen kadın kurtarıldı



Vapurdan denize düşen kadın kurtarıldı

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