Her sene futbol maçlarında oynanan oyuna ait tartışmalı pozisyonlar ve kabullenilmeyen hakem kararları oluyor. Bu durum güzel bir oyun olan futbolu çirkinleştiriyor, gereksiz tartışmalara spekülasyonlara ve hatta dünya standartlarındaki hakemlerimizi dahi tefe koymamıza neden oluyor

FIFA bu duruma el attı ve bu sene hakemleri de zan altından kurtaracak bir devrime imza attı. Esasında geçtiğimiz yıl pilot olarak bazı lig ve maçlarda kullanılan VAR sistemi, dünya kupası ile hayatımıza resmen girdi ve önümüzdeki sezon Süper Lig'de de kullanılacak.

VAR İŞLEYİŞİ

Kısa adı VAR, açılımı Video Hakem Uygulaması olan sistem, tartışmalı pozisyonların doğru hükümle sonuçlandırılması için ortaya çıkartılan bir sistem. Bir kontrol odası ve ekrana verilen canlı maç görüntüleri ile tekrarlarından oluşan VAR sistemi, hakemin kolundaki akıllı saat ile uyumlu olarak çalışıyor ve top çizgiyi geçti geçmedi tartışmaları da böylece sona eriyor.

Her ne kadar Dünya Kupası'nda tartışmalı pozisyonların bir kısmı VAR'la dahi çözülememiş olsa da günümüzde oluşan futbol kavgalarının büyük çoğunluğu artık delille sabit bir şekilde sonlanacak.

VAR'IN KULLANIMI

VAR sisteminde maç tıpkı televizyondaki gibi canlı olarak ile koordineli olarak çalışan bu ekip, tartışmalı karar anında hakeme bilgi veriyor ya da hakem tartışmalı pozisyon gördüğü taktirde kendi isteği ile VAR'a gidiyor.

Örneğin hakem, ceza sahası içinde yerde kalan bir futbolcunun pozisyonu için devam kararı verirse ve VAR ekibi de hakemin kararının yanlış olduğunu belirterek uyarıda bulunursa, maçın yöneticisi pozisyon geçmiş dahi olsa o penaltıyı verebilir.

İlk kez 2018 dünya kupasında resmen denenen sistem, önümüzdeki sezonda Türkiye liginde de kullanıma girecek.