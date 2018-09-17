Bakan Varank'tan yerli sanayiciye müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan bir hedefi daha hayata geçirdi.

"İŞLETMELERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in "Yerli Makine Teçhizat Destek Programı" kapsamında bin 345 işletme belirlendiğine dikkati çekerek şöyle devam etti: "Uygulamaya koyduğumuz programlarla sanayicilerimizi ve KOBİ'lerimizi desteklemeye kararlıyız. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak işletmelerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda KOSGEB aracılığıyla imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansman desteği sağlıyoruz. Bu finansman desteği imalat sanayisindeki işletmelerimizin yatırımlarını hızlandırmak ve üretim kapasitelerini artırmak için de önemli bir enstrüman olacaktır."





YERLİ MAKİME ÜRETİCİLERİ İÇİN 1,4 MİLYAR LİRALIK ÜRETİM VE PAZAR HACMİ OLUŞTURULACAK

İlan edilen destek programı kapsamında başvurusu kabul edilen sanayicilerin yerli ve yeni makine alımını içeren yatırımlarına destek olacaklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti: "Sanayicilerin 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında, bu yatırımın KOBİ başına 300 bin liraya kadar olan finansman maliyetini biz karşılıyoruz. Böylece yerli makine üreticileri için 1,4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacağız. Uygulamasını başlattığımız bu program sayesinde yerli makine üreten sanayicilerimize de üretim ve pazar imkanı sunuyoruz. Böylelikle yerli makine teçhizat kullanacak sanayicilerimizin ilk etapta toplamda 700 milyon liraya yaklaşan yatırımlarının finansmanı uygun maliyetle karşılanmış olacak."

PROGRAMA 2 BİN 252 İŞLETME BAŞVURDU

Bakan Varank'ın açıkladığı programa bu yıl haziran-ağustos aylarında 2 bin 252 işletme başvuru yaptı. Gerekli koşulları taşıyan bin 345 işletmenin başvurusuna onay verildi. Bu işletmelere KOSGEB ile bankalar arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde ilk 6 ayı ödemesiz, 36 ay vade seçeneğiyle uygun maliyetli kredi kullandırılacak.