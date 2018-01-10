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Varis ülseri nedir

Varis ülseri; varis hastalarının uzun süre tedavi olmamasından kaynaklanır.

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Halk arasında bacak yaraları olarak bilinen Varis ülseri, damar çatlaması olarak biliniyor. Bu hastalığın tedavisi de mümkün.

RENK DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANIR

Bu hastalık genelde varis rahatsızlığı olan ve uzun zaman tedavi edilmemekten dolayı ortaya çıkar. Ağrı, kramp ve kaşıntının yanı sıra bacaklarda renk değişimi süreci de gözlemlenir.

TEDAVİ SÜRECİNDE PRP YÖNTEMİ KULLANILIR

Varisi olan kişiler, PRP yöntemi ile bu rahatsızlıktan kurtulabilir. Amerikan İlaç Dairesi FDA bu tedaviyi onayladı. Ayrıca tedavi için biraz sabır gerekebilir.

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