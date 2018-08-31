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Varlık Barışı'nın süresi 6 ay uzadı

"Varlık barışı" olarak bilinen düzenleme kapsamında, tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların kazançlarını Türkiye'ye transfer etme süreleri 6 ay uzatıldı.

AA | 31.08.2018 - 14:18..
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilgili maddesinde süre uzatıldı.

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Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançları, iştirak kazançları ve yurt dışında bulunan iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlarının vergiden istisna edilmesine yönelik süre 31 Ekim 2018'den 30 Nisan 2019’a kadar, kazançların Türkiye’ye transfer edilme tarihi ise 31 Aralık 2018'den 30 Haziran 2018'e kadar uzatıldı.

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