Varlık Fonu nedir

Birkaç ay önce Türkiye, Milli Piyango, at yarışları, Ziraat Bankası, BOTAŞ, Borsa İstanbul gibi markaların Varlık fonu'na devredilmesini duydu. Devretmek kelimesi ilk başta bir çeşit özelleştirmeyi anımastsa da aslında gerçek tamamen başka.

VARLIK FONU NEDİR

Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlar olarak biliniyor.

Yani özetle varlık fonu, gelişen devletlerin kendi eliyle, sağlam markalarına yaptığı yatırımın birleştirildiği kuruma verilen isimdir.

VARLIK FONUNUN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Başbakanlığa bağlı bu kurumun ana faaliyeti fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamaktır.

Varlık Fonu ünlü Türk Ekonomist Mahfi Eğilmez’in aktarmasına göre devlet 4 şekilde kullanabilir:

(1) Harcamalarını artırır.

(2) Mevcut vergi yükünü düşürür.

(3) Borçlarını erken ödemeye tabi tutabilir.

(4) Bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini artırmaya çalışarak gelecek kuşaklara refahı aktarma yoluna gidebilir.

Bu prensiplere göre çalışan sistem, güçlü ve dinamik markalarına yaptığı yatırımlar ile ülke gücünü öne çıkartır, uluslararası duyulurluğu artırır.

VARLIK FONUNDAKİ ŞİRKETLER

Ülkenin ciddi markalarını bünyesinde barındıran Varlık Fonu, Ziraat bankası, THY, Türk Telekom, Halkbank, PTT, Milli Piyango, At yarışları, Borsa İstanbul, BOTAŞ, TPAO, ÇAYKUR, TÜRKSAT, ETİ Maden bu şirketlerden yalnızca bir kaçıdır.