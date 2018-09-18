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Varoluşun tek ideal biçimi: Mutluluk Endüstrisi

Yeni nesil kapitalist sistemin yaşamlarımızın kontrolünü nasıl ele geçirdiğini gözler önüne seren Davies, bu sarmaldan çıkma yollarını okuyucusuyla paylaşıyor…

Özel İçerik | 18.09.2018 - 10:46..
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Mutluluk Endüstrisi

Kuşkusuz insan yaşamı boyunca tek bir şeyin peşinden koşuyor; mutlu olmak. Genlerimize kodlanmışçasına kölesi olduğumuz bu duygudan gelişen dünyada git gide uzaklaşıyoruz. İşte tam bu noktada doğuyor Mutluluk Endüstrisi…

Mutluluk Endüstrisi - William Davies

(William Davies)

MUTLULUK ENDÜSTRİSİ

“Mutlu olma”nın insan varoluşunun tek ideal biçimi olduğunu dayatan sistemi ele alan Mutluluk Endüstrisi, haz ve mutluluk arayışımızdan faydalanan büyük şirketlerin, piyasaların ve hükümetlerin, paranın denetimindeki tüketim arzularımıza nasıl yön verdiğini güncel örneklerle açıklayan bir çalışma.

Kullanıcılarının duygularını manipüle eden uygulamalar, tüketim alışkanlıklarını şekillendiren reklamlar, motivasyon artırıcı işyeri terapileri, zindelik ve esenlik guruluğu iddiası taşıyan yaşam koçları, spor hocaları, pozitif psikoloji uzmanları ve mutluluk iktisatçıları... Statüye, güce, kariyere ve paraya odaklanmış bu tüketim sarmalı, gerçekte neye hizmet ediyor?

Mutluluk Endüstrisi - William Davies

Mutluluk Endüstrisi

William Davies

Sel Yayıncılık

S.: 294

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