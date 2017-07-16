Varto'da 2 odalı PKK sığınağı ortaya çıkarıldı

Muş Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Taşlıyaka Köyü Hotan Deresi Bölgesi'nde 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2017-32 Operasyonu' düzenlediğini açıkladı.
Açıklamada, arazi arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK/KCK'ya ait 2 odalı bir sığınak ortaya çıkarıldığı belirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Açıklamaya göre, sığınakta şunlar bulundu: "12 kilogramlık 5 tüp, 14 piknik tüpü, 80 metre hortum, akü, 2 seyyar lamba, 7 el feneri, 4 adet dörtlü pil bloku, 2 el radyosu, 2 hesap makinesi, bir çift mekap ayakkabı, Kalaşnikof şarjörü, 2 kürek, 2 kazma, testere, 2 halıfleks, 19 konserve ve muhtelif mutfak malzemesi."