taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.787
USD
3,8017
EURO
4,6449
ALTIN
161,41
PETR
66,4100

Vasip Şahin: İstanbul'da kar tatili gündemimizde değil

Vasip Şahin, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilebileceği beklentisine girilmemesi gerektiğini söyledi.

AA | 28.02.2018 - 12:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Vasip Şahin: İstanbul'da kar tatili gündemimizde değil

e

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirtti, bu nedenle kar tatili konusunun gündemde olmadığını söyledi.

"GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

İstanbul'daki yağışların çok etkili olmayacağını anlatan Şahin, "Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda öncelikle meteorolojik tahminleri alarak ona göre hareket tarzımızı belirliyoruz. Bize bugün itibarıyla gelen meteorolojik tahmin bilgileri, kar yağışının öyle ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağı şeklinde. Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." diye konuştu.

"TATİL GEREKİRSE O KARARI ALMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Sosyal medyada yüz binlerce öğrenci tarafından takip edildiği ve okulların tatil durumuyla ilgili çok sayıda mesaj aldığının hatırlatılması üzerine Vali Şahin, "Burada bizim amacımız öncelikle çocuklarımızın eğitiminin aksamaması. Özellikle de küçük çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları. Tabiat şartları eğitimi ikinci plana atacak derecede zorlaşırsa ve çocuklarımızın can ve mal güvenlikleri noktasında tatil yapılmasını icap ettirecek olursa biz o kararı da (tatil) almaktan çekinmiyoruz." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
2184 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana öldürülen terörist sayısı 2184'e ulaştı.
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak
2019'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.
Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı
Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatın hemen durdurulması gerektiğini savunan Türk kökenli Alman vekil, NATO'ya çağrıda bulundu.
İsrail YPG'ye hava desteğini gündeme aldı
Mehmetçik'in üst üste darbeler vurduğu YPG'li teröristler için Amerika ve İsrail hava desteği sağlamayı planlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

52
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

108
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

96
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

47
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

54
Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

173
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM