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Vasip Şahin yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA | 20.12.2017 - 11:24..
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Vali Şahin, "haber" kategorisinde Wisam Hashlamoun'ın Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 7 Aralık'ta yaşanan olaylar sırasında çektiği "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" adlı fotoğrafa oy verdi.

Vasip Şahin yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

Vali Şahin, "yaşam" kategorisinde oyunu Arif Hüdaverdi Yaman imzası taşıyan, orta ve güney kesimlerinde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle çok sayıda vatandaşın açlık, salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı Somali'de kolera sebebiyle babalarını kaybeden iki yetim kardeşin oyun oynamasını yansıtan "Somali'de çocukların oyunu" isimli fotoğraf için kullandı.

Vasip Şahin yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

Şahin, "spor" kategorisinde tercihini Abdullah Coşkun'un Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafından yana yaptı.

Vasip Şahin yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

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