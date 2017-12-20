1 İstiridye mantarı için İstanbul'dan köylerine döndüler Ordu'da Sevgi Aydoğan'ın 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı destekle kurduğu istiridye mantarı işletmesi, 4 aileyi geçindiriyor.

2 2017'de çok okunan kitaplar Ajans Press yılın en çok satan kitaplarını belirledi. İdefix, Kitap Yurdu, ve D&R'dan elde edilen verilere göre, ilk sırada Zülfü Livaneli'nin 'Elia ile Yolculuk' adlı yapıtı oldu.

3 2017'de çok okunan kitaplar Ajans Press yılın en çok satan kitaplarını belirledi. İdefix, Kitap Yurdu, ve D&R'dan elde edilen verilere göre, ilk sırada Zülfü Livaneli'nin 'Elia ile Yolculuk' adlı yapıtı oldu.

4 Vasip Şahin yılın fotoğrafı oylamasına katıldı İstanbul Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

5 Van'da okul servisi yan yattı: 10 yaralı Van'ın Özalp ilçesinde, aşırı buzlanmadan dolayı yan yatan servisteki yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

6 Kazak Büyükelçi: Türkiye Türk dünyasının direğidir Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı, Türkiye'nin Türk dünyasının ve bu coğrafyadaki en önemli ülke olduğuna vurgu yaptı.