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Vatan Caddesi'nde kaza: 3 yaralı

Fatih Vatan Caddesi'nde aniden şerit değiştiren sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

İHA | 08.01.2018 - 23:45..
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59 ZC 287 plakalı aracın sürücüsü ani şekilde şerit değiştirince yan şeritten gelen 34 PB 8475 plakalı aracın sürücüsü duramayarak önce araca, ardından yol kenarındaki trafik ışıklarına çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatan Caddesi'nde kaza: 3 yaralı

KAZA NEDENİYLE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken, kaza sonrası Vatan Caddesi’nde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından caddede trafik normale döndü.

Vatan Caddesi'nde kaza: 3 yaralı VİDEO

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