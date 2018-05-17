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İstanbul'da arabanın içinden yola para saçıldı

Fatih'te yola saçılan 10 bin euronun sırrı çözülemedi. Yola saçılan paraların bir kısmı polise teslim edilirken bazı vatandaşlar ise paranın büyük bölümünü cebine koyup olay yerinden uzaklaştı.

DHA | 17.05.2018 - 18:20..
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Vatan Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yola döviz saçtı.

Iraklı Celal Hüseyin'in yola saçılmış dövizi görünce polise bildirdi. Celal Hüseyin olay yerine gelen polise, elindeki 400 euro'yu teslim etti.

İstanbul'da arabanın içinden yola para saçıldı

10 BİN EURO SOKAĞA SAÇILDI

Celal Hüseyin, diğer paranın yoldan geçenler tarafından toplandığını iddia etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Celal Hüseyin, “Yaklaşık 10 bin euro sokağa dökülmüş. Ben topladıklarımı polise verdim. Herkes topladı, gitti." diye konuştu.

İstanbul'da arabanın içinden yola para saçıldı

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