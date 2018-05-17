İstanbul'da arabanın içinden yola para saçıldı

Vatan Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yola döviz saçtı.

Iraklı Celal Hüseyin'in yola saçılmış dövizi görünce polise bildirdi. Celal Hüseyin olay yerine gelen polise, elindeki 400 euro'yu teslim etti.

10 BİN EURO SOKAĞA SAÇILDI

Celal Hüseyin, diğer paranın yoldan geçenler tarafından toplandığını iddia etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Celal Hüseyin, “Yaklaşık 10 bin euro sokağa dökülmüş. Ben topladıklarımı polise verdim. Herkes topladı, gitti." diye konuştu.