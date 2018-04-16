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Vatan hakkında enfes çizgi roman: Elveda Güzel Vatanım

"Vatan nedir?” sorusunun etrafında şekillenen, Osmanlı sonrasını ve Cumhuriyet başlangıcını konu alan bu çizgi roman, tarihten nüanslar taşıyor.

Özel Haber | 16.04.2018 - 13:05..
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elveda güzel vatanım

Vatan, annemizin şefkatli kolları, babamızın ak düşmüş saçları, ilk aşkımızın kalp sızısı, çocuklarımızın doğumu, yaşlılarımızın ölümü demekti bir yandan da. Ahmet Ümit, Elveda Güzel Vatanım’da, tüm bu duyguların karmaşasını, Bartu Bölükbaşı’nın çizimleri ile renklenen çizgi romanında anlatıyor.

Vatan hakkında enfes çizgi roman: Elveda Güzel Vatanım

(Ahmet Ümit)

ELVEDA GÜZEL VATANIM

Kitap, 1926 yılının hüzünlü sonbaharında geçiyor. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmıştır ve genç Cumhuriyet, ayakları üzerinde durmaya çalışmaktadır. Şehsuvar Sami, bu sürecin içinde, bir zamanların İttihat ve Terakki fedaisi, şu zamanın ise yorgunudur.

Kitabın hikayesi, Sami’nin etrafında dönen amansız entrikaları içerir. Bir yanda yüreğinden hiç çıkaramadığı sevgilisi Ester, diğer tarafta yaşanan tarih… Aklını ise sürekli aynı soru kurcalar: “Devlet mi kutsaldır, yoksa insan mı?”

Sami, bu düşüncelerin ve soruların peşinde…

Vatan hakkında enfes çizgi roman: Elveda Güzel Vatanım

Elveda Güzel Vatanım - İttihatçıların Yükselişi

Ahmet Ümit

Çiz.: Bartu Bölükbaşı

Everest Yay.

S.: 70

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Damla Karakuş

[email protected]

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