Vatan Şaşmaz kimdir

Hepimiz onu sabah programlarının gülümseyen yüzü, magazin programlarının aranan sunucusu ve tabii Çocuklar Duymasın’ın Engin’i olarak tanıdık. Gülüşü çok içtendi, hiç yadırgamadık, evimizden biri saydık ya da en azından ben biraz öyle değerlendirdim sanırım.

Dün, ölüm haberini aldık. Bir cinayet haberini ilk defa okumuyorum belki ama biraz daha fazla iç sızlattı sanki. Hiç akıldan çıkmaz denilen cinsten… Ama işte her şeye alışıyor insan, zaman eskitmeyegörsün…

Çocukluğu

Vatan, 8 Ocak 1974’te İstanbul’da Vatan Caddesi üzerindeki bir hastanede Safiye Hanım ve Süleyman Bey’in oğlu olarak dünyaya geldi. Bu sebepten ve bir yandan da milliyetçi yanı ağır bastığından ona Vatansever adını verdi. Ama maaile zamanla ona kısaca Vatan demeyi tercih etti.

Anne ve babası, Vatan 10 yaşındayken, 1984’te boşandı. Vatan da annesiyle ve dedesiyle yaşamaya başladı.

Aslen Çanakkale Bigalı olan aile İstanbul’da yaşıyordu. Vatan da İstanbullu bir çocuk oldu. Büyük şehrin şartlarına göre doğdu ve büyüdü; oldukça şanslıydı. Hayat ona sürprizleriyle gelecekti.

Eğitim hayatı ve ilk iş girişimi

Vatan, Çapa Ortaokulu’ndan mezun oldu. Lise eğitimine Pertevniyal Lisesi ile başladı ve Şehremini Lisesi’nde devam ederek mezun oldu. Üniversite için seçimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden yana kullandı.

Ancak Vatan idealindeki bölümün bu olduğundan emin değildi. 1996’da üniversiteden ayrıldı ve borsacı, yatırım danışmanı ve dealer olarak çalışmaya başladı.

Üniversite zamanları modellik

Vatan üniversiteye başladığında bir yandan ileride neler yapacağı konusunda henüz kararını vermemişti. İçinden bir ses farklı şeyler yapmasını söylemişti belli ki, Vatan 1993’te üniversiteyle birlikte bir mankenlik ve fotomodellik ajansına kaydoldu ve çalışmaya başladı.

Dönüp kendine bir kere daha baktıracak kadar yakışıklıydı, hele gülüşü, muhtemelen ona bütün kapıları açan o tatlı gülüşüydü. Fotomodelliğin arkasından reklam filmleri, video klipler geldi. Vatan, heyecanlı bir genç olarak yolunda ilerliyordu.

Televizyon yüzü, Vatan Şaşmaz

Vatan, ajansla başlattığı çalışmalarını televizyona yöneltmeye karar vermişti. Erkeklere özel, kültür, sanat, yaşam, magazin programı niteliğinde, “Erkekler Kulübü” adını verdiği bir format hazırladı ve Kanal 6’ya sundu. Kabul edildi ve Vatan, 1998’de hazırladığı programı sunmaya başladı.

Programın 13. Bölüm çekiminde 17 Ağustos depremi oldu ve Vatan depremin bir gün sonrasında canlı yayına çıkmak zorundaydı. Bu program 75 bölüm çekildi. 2000’de Vatan ATV’den “Sabah Keyfi” için teklif aldı ve yeni kanalına geçiş yaptı.

En İyi Erkek Sunucu, Vatan Şaşmaz

Vatan, Melike Öcalan ile birlikte “Sabah Keyfi” programını 4 yıl boyunca 875 bölüm sundu. Sabah programının gülen yüzüydü.

Bunun yanında 9 yıl boyunca da magazin programı ”Özel Hat”ı sundu. Bu program ile Magazin Gazetecileri Derneği onu “En İyi Erkek Sunucu” ödülüne layık gördü.

Vatan Şaşmaz, ayrıca bütün etkinliklerin, ödül törenlerinin de aranan ismi olmuştu. O, Türkiye’nin güler yüzlü sunucusuydu.

İlk oyunculuk performansı

Vatan, oyunculuğa ilk adımını 2002’deki “Çocuklar Duymasın” dizisindeki Engin rolüyle attı. Bu adım onu uzun soluklu ve sağlam adımları olan bir yolculuğa çıkarmıştı, çünkü bu dizi tam 10 yıl sürdü ve Vatan ilk 2 yılında dizinin Engin karakteri olmaya devam etti. Bu rol ile oyunculukta yetenekli olduğunu kanıtlamıştı.

Bu performanstan sonra Vatan’ın yolu açılmış oldu. "2004’te Avrupa Yakası, 2005’te Çılgın Yuva ve Belalı Baldız, 2006’da da Aynı Çatı Altında, 2007 Dudaktan Kalbe, 2008 Yalancı Romantik, 2009 Kandıramazsın Beni, 2010’da tekrar Çocuklar Duymasın, 2012’de İşler Güçler" gibi projelerde rol aldı.

Vatan Şaşmaz metrobüste

Vatan, daha önce de reklamlarda rol almış olsa da en çok adının duyulduğu metrobüs reklamı oldu. Çünkü mizaha çok açık bir reklamdı. Haliyle mizah severlerin ve komedyenlerin dikkatinden kaçmadı.

İstanbul tarihinde, Vatan Şaşmaz, metrobüste en rahat yolculuk eden kişiydi belki de…

Öteki yüzüm gri

Kariyerini sunuculukla şekillendirdi Vatan, buna oyunculuğu da ekledi; ucuna kıyısına bir de naçizane yazarlık eklemeyi ihmal etmedi.

Yazar olma kaygısını gütmeden, bir gün bir şeyler yazdı ve adına “Öteki Yüzüm Gri” dedi. Çünkü ekranda görünenin dışında, özel hayatında siyah ile beyaz arasında kalan renkleri arayan bir Vatan vardı. İşte bu yüzden grinin skalasında aşklarını, başardıklarını, başaramadıklarını, özlediklerini, vazgeçtiklerini yazdı. Daha çok geçmişinden izler taşıyan bu kitap, Vatan Şaşmaz’ın yansımasıydı…

Vatan Şaşmaz evlendi

Vatan, Nurşen Kocayaş ile 14 Temmuz 2011’de İngiltere’de konsoloslukta evlendi. Bu evlilikten hiç çocukları olmadı. Zaten uzun da sürmedi.

Vatan ve Nurşen, 2,5 yıl sonra, 10 Ocak 2014’te boşandı.

İkinci evliliğini ise 13 Eylül 2015’te Yasemin Adalı ile yaptı.

Vatan Şaşmaz öldü

Vatan, dün hepimizi şok eden o olay sonucunda öldü, hatta öldürüldü. 27 Ağustos 2017’de, bütün televizyonlar, gazeteler, haberi “Vatan Şaşmaz otel odasında öldürüldü” başlığıyla verdi.

İnsan tabi önce bir inanamıyor, kanı donuyor böyle olaylar karşısında, bir kere daha dönüp her şeyi sorgularken buluyorsun kendini. Sonra haberler genişledi tabii. Çünkü Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’ta bir otel odasında Filiz Aker tarafından 4 kurşunla vurulmuştu.

O odada neler yaşandığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Çünkü Filiz Aker, silahını sonra kendine yöneltmiş ve intihar etmiş. Yani o odada yaşananlar bir muamma. Bundan sonra emniyet güçleri ne sonuca varırsa varsın, o anın duygusu oracıkta kaldı işte...

En az ölümü kadar acı olan bir haber daha var: Vatan’ın karısının 4 aylık hamile.

İnsanlar zamanın bir yerinde hata yapıyor ve ne olursa olsun belli ki o hata tekrar çıkıyor insanın karşısına. Hayat, bir şekilde ilerlerken belki de kaderi yönlendirmek bizim elimizde. Yoksa hepimiz bir gün öleceğimizi zaten biliyoruz. Aslolan yolu yürürken yaşadıklarımız…

Geri döndürme şansımız olmadığına göre, artık elimizden sadece dua etmek gelir elbet. Bir de o tatlı gülüşü hafızalara kaydedip yola devam etmek…

Dilerim yavrusunun bahtı babasınınkinden açık olsun…

En çok gülen yüzüyle bir Vatan Şaşmaz geçti bu dünyadan; yolu ışık olsun…

İyi ki…

Damla Karakuş

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