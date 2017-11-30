Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis ihraç edildi

Geçtiğimiz ağustos ayında Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otel odasından öldürülmüş, ardından da Aker intihar etmişti.

Otel odasındaki olay yeri görüntüleri ise videoya kaydedilip internette sızdırılmıştı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından polis müfettişi olay yerinde görevli polislerin ifadesini almıştı.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN POLİS İTİRAF ETTİ

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru ise görüntüler kendisine izletildikten sonra, "Evet bu görüntüyü ben çektim." demişti. Polis memuru, eşinin mesaide olduğuna inanmadığının, bunun üzerine hızlı bir şekilde görüntü çekip eşine attığını söyledi.

POLİS ÖNCE AÇIĞA ALINDI

Eşinin ise görüntüyü, aile üyelerinin dahil olduğu WhatsApp grubunda paylaştığını söyleyen polis memuru, "görüntüyü sadece eşine gönderdiğini, satılmaya çalışılması ya da yayılmasıyla bir ilgisinin olmadığını" öne sürdü. Bu itirafın ardından polis başmüfettişi, polis memurunu açığa aldı.

Polis başmüfettişinin yaptığı araştırmaya göre, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı D.Ç’ye gönderdi. D.Ç ise görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştı. Başmüfettiş, hazırladığı raporu adli soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi.

Vatan Şaşmaz'ın son görüntüleri- ARŞİV VİDEO

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Adli soruşturma kapsamında, polis memuru, eşi, erkek kardeşi ve D.Ç’nin gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Polis memuru ile ilgili başlatılan idari soruşturma da sonuçlandı. İstanbul Valiliği İl Disiplin Kurulu'nda, başmüfettişin raporu, sanık ve tanık ifadeleri değerlendirildi. Polis memurunun ifadesi alındı.

Kurul, yapılan soruşturmada polis memurunun memurluktan ihraç edilmesine karar verdi. Karar polis memuruna tebliğ edildi. Polis memurunun karara itiraz için mahkeme yolunun açık olduğu bildirildi.