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Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini yayan kadın yakalandı

Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in ceset görüntülerini para ile satmaya çalışan Didem Ç. gözaltına alındı.

05.10.2017 - 14:37
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  2. İç Haber

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, görüntülerin yayılması ile ilgili soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında bir polis memuru gözaltına alınırken, polisin eşi ve kayınbiraderinin de ifadesi alınmıştı.

Açığa da alınan polis memuru, “Evet bu görüntüyü ben çektim.” diyerek itirafta bulunmuştu.

Polis, eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile WhatsApp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söylemişti.

GÖRÜNTÜLERİ SATMAK İSTEDİ

Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmada, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı Didem .Ç’ye gönderdiği, Didem Ç’nin de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştığı ve internete yayılmasından sorumlu olduğunu belirlemişti.

Didem Ç’nin görüntüyü satmak için bazı basın kuruluşlarıyla yaptığı whatsapp yazışmaları medyaya yansımıştı.

Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini yayan kadın yakalandı

KONYA'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan bu tespitin ardından oyuncu Didem Ç, İstanbul Gasp Büro ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Ancak adreslerinde bulunamadı. Ekipler, Didem Ç’nin Konya’da olduğunu belirledi. Hemen bir ekip Konya’ya gitti.

Didem Ç, yakalanarak İstanbul’a getirildi. Savcılığın ifadesini alacağı belirtilen Didem Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi.

2 Ekim tarihinde Konya'ya giden Didem Ç., sosyal paylaşım sitesinde Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaretinde çektirdiği fotoğraf ile bir barda kaydettiği videoyu yayınlamıştı.

Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini yayan kadın yakalandı

Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini yayan kadın yakalandı

Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini yayan kadın yakalandı

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