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Vatan Şaşmaz'ın oğlu Asil doğdu

Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 11:31..
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Ağustos ayında Filiz Aker tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı, önceki gün bebeğini dünyaya getirdi.

Vatan Şaşmaz'ın oğlu Asil doğdu

"BABA OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Ünlü sunucunun büyük sabırsızlıkla beklediği oğluna ölmeden önce Asil Vatan Şaşmaz adının verildiği öğrenildi. 43 yaşında yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek" açıklamasını yapmıştı.

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