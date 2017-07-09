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Vatandaş Başbakanlığı soru yağmuruna tuttu

2016'da vatandaşlar, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında en fazla başvuruyu 134 bin 598 ile Başbakanlığa yaptı.

09.07.2017 - 16:45
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Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2016 yılında yapılan başvurulara ilişkin "2016 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu" TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

1 MİLYON 553 BİN SORU SORULDU

Meclisin internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulan rapora göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2016 yılında toplam 1 milyon 552 bin 721 adet bilgi edinme başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 1 milyon 308 bin 105 adedi olumlu cevaplandırılırken, 111 bin 930'una kısmen olumlu, kısmen de olumsuz cevap verildi.

Vatandaş Başbakanlığı soru yağmuruna tuttu

EN FAZLA BAŞVURU BAŞBAKANLIK

Buna göre, 2016 yılında vatandaşlar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Başbakanlığa 134 bin 598 başvuru yaptı.

Bu başvurulardan 28 bin 973'ü olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere erişim sağlandı. 45 başvuru kısmen olumlu cevaplanarak, kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanırken, 3 bin 81 başvuru ise reddedildi. Başbakanlığa yapılan başvurulardan 102 bin 499'u ise ilgili diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirildi.

EN AZ BAŞVURU AB BAKANLIĞINA

Rapora göre, en fazla başvuru yapılan bakanlık, 59 bin 484 başvuru ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı oldu. Ardından 46 bin 501 başvuru ile Adalet Bakanlığı, 41 bin 803 başvuru ile Maliye Bakanlığı, 35 bin 327 başvuru ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 33 bin 890 başvuru ile ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklığı listede ilk sıralarda yer aldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı 447 ile başvurunun en az yapıldığı bakanlık oldu. Başvuruların 317'si bakanlık tarafından olumlu cevaplanırken, 33 başvuru diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirildi.

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