Vatandaş üretti: sinyal kesici ayakkabı

Şanlıurfa'da özel güvenlik görevlisi 38 yaşındaki İbrahim Halil Boz, kullanıcının yerini de belirleyen sinyal kesici özellikli 'Jammer 2023' adıyla ayakkabı ürettiğini söyledi.

Boz, devlet büyüklerinin özellikle terör bölgelerine yaptığı ziyaretlerden esinlenerek kullanıcının konum bilgilerini belirleyen Küresel Konumlama Sistemi (GPS) içeren ve sinyal kesici özelliğe sahip ayakkabı tasarladı. Lise mezunu olduğunu belirten İbrahim Halil Boz, seri üretim için destek istedi.

Daha önce de mayın taramasında kullanılan detektörlü bot ürettiğini söyleyen İbrahim Halil Boz, projesine sahip çıkılmasını isteyerek, şunları söyledi:

"25 yıldır kendimi savunma sanayisine yönelik yeni buluş ve icatlara adadım. 10 değişik proje tasarladım. 'Jammer 2023' modeli ismini verdiğim ayakkabıda herhangi bir saldırıya karşı yüzde 50 koruma veriyor. Tasarladığım ayakkabıda soğutma, ısıtma, masaj, sinyal kesici jammer özellikleri bulunuyor. Bürokratlar, milletvekilleri, üst düzey devlet yöneticileri için tasarlanmış bir projedir.





"500 LİRAYA MAL OLDU"

Oldukça mükemmel bir teknolojiye sahip olan bu ayakkabı devlet büyüklerimizin korunmasına yönelik olarak tasarladım. Bu proje üzerinde 8 aylık bir çalışma yaptım. Bu projeye devlet büyüklerimizin sahip çıkmasını istiyorum. Bu ayakkabı 500 liraya mal oldu."