Vatandaşa Fetullah ismini değiştirmek için yardım sözü

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, mahalle toplantılarının ikincisini Kale Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Kılıç, sorunlarını dinledi.

Toplantıda vatandaşa söz vererek tek tek sorunlarını dinleyen Vali Necmeddin Kılıç, sorunların çözümü noktasında gerekli kurumlara talimat verdi.

"BU İSMİYLE ÇOK SIKINTIMIZ VAR"

Oğlunun ismi yüzünden iş bulamadıklarını dile getiren Meral Özkara, "Oğlumun ismi Fetullah, Bu ismiyle çok sıkıntımız var. Kimse işe almıyor. İşten de attılar. Biz de bundan çok rahatsızız. İsmini değiştirmek için mahkeme masraflarını karşılayamıyoruz" dedi.

VALİ YARDIM SÖZÜ VERDİ

Vali Necmeddin Kılıç da, Meral Özkara’nın oğlu Fetullah Özkara’nın isminin değiştirilmesi için mahkeme masraflarının ödenmesi konusunda yardımcı olacaklarını ifade etti.





