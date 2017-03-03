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Vatandaşa referandum kararı soruldu

Bağdat Caddesi'nde referandum kararı sorulan vatandaş kararını geçmişteki sorunlara değinerek tane tane anlattı.

03.03.2017 - 09:40
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Vatandaşa referandum kararı soruldu

asd

16 Nisan'da yapılacak olan Referanduma sayılı günler kala sokakta vatandaşlara referandum kararları soruluyor.

Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilen röportajda 'Neden evet olacak' sorusunu bir vatandaş geçmişteki bürokrasi sorunlarından örnekler vererek anlattı.

KILIÇDAROĞLU DA ADAY OLSA EVET DERDİM

Vatandaş referandumda neden evet çıkacağını şöyle anlattı:

"Hiç şüphesiz evet olacak. Bırakın Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu da aday olsaydı gene evet derdim. Benim yaşım 70'e dayandı. 60 ihtilalinden bu yana neler olduğunu gayet iyi biliyorum. 40 sene ticaret yaptım gümrüklerde neler dönüyor biliyorum. Bir tane müsteşar bir tane genel müdür gözünün içine bakarak ne diyor biliyor musun? 'Haklısınız ama mevzuat böyle. Bundan sonra bu olmayacak."

Neden evet diyeceğini tane tane anlatan adam İZLE

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