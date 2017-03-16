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Vatandaşa saldıran CHP'li vekil kendini savundu

Evet diyen vatandaşı yumruklayan CHP'li vekil, vatandaşın kendini ıstakayla savunmasını canına kast edilmesi olarak yorumladı.

16.03.2017 - 09:10
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Vatandaşa saldıran CHP'li vekil kendini savundu

chp

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu'nun Giresun Bulancak'ta bir kahvehanede gerçekleşen olayda vatandaşı yumrukladığı anlar kameraya yansımıştı.

CHP'li vekil Bülent Bektaşoğlu vatandaşı yumrukladı

"MİZANSENDİ" DEDİ

Bektaşoğlu kendini savunan bir açıklama yayınladı. CHP'li vekil "O anda değil, önceden planlanmış, kayıta hazır cep telefonun bile düşünüldüğü bir organizasyon ve mizansenle gerçekleştirilmiştir." dedi.

"ISTAKA, ÖLDÜRÜCÜ ÖZELLİĞE SAHİP"

Baktaşoğlu ayrıca, ölümden döndüğünü sözlerine ekledi:

"Saldırganları ellerinde öldürücü özelliğe sahip ağaç okey ıstakalarıyla arkamızda bırakarak oradan ayrıldık."

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