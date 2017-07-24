Vatandaşın yoluna 'PKK' engeli

Terör örgütü PKK'nın 30 yılı aşkın süren saldırıları nedeniyle birçok alanda geri kalan ve beklenen düzeyde kalkınamayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur iklimi, teröristlerin bölge halkını ve yatırımları hedef almasına neden oluyor.

PKK, bölgede baraj ve havalimanı gibi yatırımların yanı sıra devletin uzakları yakın edecek karayolu projelerinin de hayata geçirilmesini engellemek için saldırılarda bulunuyor.

İlgili bakanlıkların öncülüğünde Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen, il ve ilçeler arası mesafeyi kısaltacak, ulaşımda konforu artıracak yolların tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulmasını istemeyen teröristler, bugüne kadar çalışanlara ve iş makinelerine yönelik çok sayıda saldırı düzenledi. Bu saldırılarda onlarca işçi ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, yüzlerce iş makinesi yakıldı.

Projelerde terör saldırıları nedeniyle yaşanan gecikmenin maliyeti ise milyonlarca liraya ulaştı.

1.5 YILDA TAMAMLANACAK YOLDA, ÇALIŞMALAR 5 YILDIR SÜRÜYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünce İl Özel İdaresinin desteğiyle yapımına 2012'de başlanan, Şırnak ve Van sınırları arasında doğrudan ulaşımı sağlayacak Şırnak-Van karayolundaki çalışmaların 1,5 yılda tamamlanması planlanırken, terör saldırıları nedeniyle 5 yılda sadece 14 kilometre ilerleme sağlandı.

Şırnak-Van arası şu an 8 saat süren ulaşımı 3 saate düşürecek 213 kilometrelik yolun inşasıyla İran, Irak ve Suriye arasındaki ticari yolların bağlantısı da kısalmış olacak.

Yolun tamamlanmasıyla terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu güvenlik gerekçesiyle boşaltılan yerleşimlere vatandaşların yeniden dönüşünün sağlanması, arazilerin işletilmesi, bölgenin tarım, hayvancılık ve madencilik potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.

Yatırım bedeli 300 milyon lira olan projenin terör saldırıları sonucu gecikmesinden dolayı da yüklenici firmanın zararının 212 milyon liraya ulaştığı öğrenildi.

2012'DEN BU YANA DÜZENLENEN SALDIRILARDAN BAZILARI

PKK'lı teröristlerin 2012 yılından bu yana sadece Şırnak'ta gerçekleştirdiği 17 saldırıda 6 asker şehit oldu, biri güvenlik korucusu 4 kişi hayatını kaybetti. 3'ü asker 10 kişi yaralandı, 3 kişi kaçırıldı, son 5 yılda 2 iş makinesi ile 19 kamyon ve araç yakıldı.

- 17 Mayıs 2012'de düzenlenen saldırıda 8 iş makinesi hasar gördü.

- 17 Haziran 2012'de tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 1 traktörde hasar oluştu.

- 18 Kasım 2013'teki saldırıda bir iş makinesi, 3 kamyon ve 1 tanker hasar gördü.

- 15 Nisan 2014'te 3 kişi teröristler tarafından kaçırıldı.

- 20 Ağustos 2015'teki saldırıda ateşe verilen 10 iş makinesi, 11 kamyon, tanker, 2 araçta hasar oluştu.

- 22 Eylül 2016'da gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit düştü, kaçırılan bir kişi daha sonra serbest bırakıldı.

- 26 Eylül 2016'da düzenlenen saldırıda 6 güvenlik personeli şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

3 İŞÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristler son olarak bu ay Şırnak'ta yol çalışmalarında görevli 3 işçiyi katletti.

Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye 2 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

PKK'lı teröristler, 3 Temmuz'da da Uludere ilçesinin Ortasu Beyaztepe mevkisinde yol çalışması yapan işçilere saldırdı. Saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

TERÖR TEHDİDEN RAĞMEN YOL YAPIMI SÜRÜYOR

Yüklenici firmada inşaat mühendisi olarak görev yapan Abdullah Erdal yaptığı açıklamada, Şırnak-Van karayolunda çalışmaların zor şartlarda devam ettiğini belirtti.

BÖLGE HALKI TERÖRİSTLERE TEPKİLİ

Terör örgütünün tüm engellemelerine rağmen hizmete açılan yatırımlarla bölgenin adeta çehresi değişirken, planlanan yatırımların tamamlanmasını heyecanla bekleyen vatandaşlar, terör saldırıları bunun gecikmesinden rahatsızlık duyuyor.

Bölge halkı, refah düzeyini artıracak, bölgenin gelişmesine katkı sunacak yollarını inşasını engellemeye yönelik saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya büyük tepki gösteriyor.

YOLLARIN YAPILMASI HAYATİ ÖNEME SAHİP

Vatandaşlardan Nurettin Tatar, saldırılar nedeniyle Şırnak için hayati öneme sahip olan yolların yıllardır tamamlanamadığını söyledi.

Tatar, yol çalışmalarının terör nedeniyle gecikmesinden muzdarip olduklarını dile getirerek, "Şehrimizin gelişmesi için bu yolların yapılması bizim için hayati öneme sahip." dedi.

PKK ŞIRNAK'IN GELİŞMESİNİ İSTEMİYOR

Bölgede yapılan yatırımların ve çalışmaların terör örgütünce engellenmeye çalışıldığına işaret eden Tatar, şöyle konuştu:

"Terör örgütü hiçbir şekilde Şırnak'ın gelişmesini, refah seviyesini yükselmesini ve huzura kavuşmasını istemiyor. Şırnak'ın gelişmesinin önündeki en büyük engel yolların tamamlanmaması. Bunu bilen örgüt işçilere saldırıyor, işçileri katlediyor, iş makinelerini yakıyor. Buradaki zenginlikler ülke menfaatine sunulamıyor."

YOLLARIN TAMAMLANMASINI İSTİYORUZ

Esnaf Ahmet Günel, yol çalışmalarının tamamlanmasıyla ticaretin canlanacağına inandıklarını söyledi.

Yolların yapılmasıyla ekonomik canlanmanın yanı sıra turizmin de hareketleneceğine işaret eden Günel, "Bu yolların hemen tamamlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Terör saldırılarına tepkisini dile getiren Günel, halka yazık edildiğini aktardı.

"Yolun olmadığı yerde hayat da olmaz." diyen Günel, yollar ile nakliye masraflarının azalacağını, pazarın artacağını sözlerine ekledi.