26 Şubat 1954 doğumlu olan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 63 yaşına girdi.

VATANDAŞLAR DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı'nın 63'üncü doğum günü Kısıklı'da konutunun önüne ve Mabeyn Köşkü'nün önüne gelen vatandaşlarca kutlandı.

İLK KUTLAMA KISIKLI'DA

Barzani ile yapacağı görüşme öncesinde Kısıklı'daki konutundan yola çıkan Erdoğan, vatandaşları görünce aracından indi buradaki kutlamaları kabul etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca engelli çocuğuyla Kısıklı'ya gelen anne ve oğluyla da yakından ilgilenerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü kutladı VİDEO

MABEYN KÖŞKÜ ÖNÜNDE ŞARKILI KUTLAMA

Buradan görüşmenin yapılacağı Mabeyn Köşkü'ne geçen Recep Tayyip Erdoğan'ı bir süpriz karşıladı.

Köşk önünde toplanan vatandaşlar hep bir ağızdan "Bir şarkısın sen" parçasını söylerken, bir kez daha aracını durduran Cumhurbaşkanı buraya gelen vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.