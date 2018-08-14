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Vatandaşlar döviz bozdurmak için kuyruğa girdi

Başkan Erdoğan'ın dövizdeki dalgalanmanın önüne geçmek için vatandaşlara yaptığı 'dövizleri bozdurun' çağrısı sonrası döviz büroları önünde kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 07:35..
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Vatandaşlar döviz bozdurmak için kuyruğa girdi

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında piyasalarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara vatandaşların tepkisi sürüyor.

Dolar kuru üzerinen Türkiye’ye yapılan baskılara tepki gösteren Bolu halkı da dün sabah saatlerinde dövüz bürolarına akın ederek ellerindeki dolarları bozdurdu.

Vatandaşlar döviz bozdurmak için kuyruğa girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek veren Bolulular, döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna erken saatlerde akın eden vatandaşlar, döviz birikimlerini Türk Lirası’na çevirmek için dakikalarca bekledi.

UMRE PARASINI TÜRK LİRASINA ÇEVİRDİ

Vatandaşlardan kimi birikimini kimi de umre ziyareti için biriktirdiği dolarlarını Türk Lirasına çevirdi.

"BU BİR MİLLİ DAVA"

Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen vatandaşlar, bunun bir milli dava olduğunu söyleyerek doları olanları bozdurmaya davet ettiler. Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine döviz bürosuna geldiğini ifade eden Çetin Özkoç isimli bir vatandaş ise "Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye’nin menfaati için bozduracağım" dedi.

Vatandaşlar döviz bozdurmak için kuyruğa girdi

Vatandaşlar döviz bozdurmak için kuyruğa girdi

Vatandaşlar döviz bozdurmak için kuyruğa girdi

Vatandaşlar döviz bozdurmak için kuyruğa girdi

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