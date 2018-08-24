Vatandaşlar uyuşturucu tacirlerini tek tuşla ihbar edecek

Gomis'in ardından Maicon'a da talip olan Al Hilal evrakları yetiştiremedi. Brezilyalı savunma oyuncusunun transferi gerçekleşmedi.

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Şenol Güneş: Rövanşta kazanarak turlamak istiyoruz

Partizan deplasmanında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın tecrübeli hocası, "Beraberlik kötü bir sonuç değil ancak kazansak daha iyi olacaktı." dedi.