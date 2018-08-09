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Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargocu tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kargo teslimatı yapmak için gittiği adreslerde vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı.

İHA | 09.08.2018 - 16:54..
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Piyalepaşa Mahallesi Meriç Caddesi’nde bulunan bir evde kargo dağıtım şirketinde kurye olarak çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki T.D. isimli şahıs, kargosunu teslim etmek için gittiği evde kapıyı açan vatandaşa cinsel organını gösterdi.

KARGOYU KİME GETİRDİĞİNİ SORDU, CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Kapıyı açan vatandaşın kargoyu kime getirdiğini sorması üzerine şahısın pantolonunu indirerek cinsel organını göstermesi sonrasında şoka giren bayan vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargocu tutuklandı

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrasında olay yerine giden Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şoka giren kadının ifadeleri doğrultusunda inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri T.D.(19) adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliğinde sorgusu yapılan T.D. adlı şahsın daha önce de başka bir kadını aynı şekilde taciz ettiği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen T.D.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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