Saat 10.00'da başlayan LYS Fen Bilimleri sınavı için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda olmaya başladı.

Kimi adaylar üzerlerindeki takı, piercingleri çıkarırken, sınav salonlarına koşan adaylar da oldu.

GÖREVLİLER ALMAK İSTEMEDİ

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde saat 09.45'te görevliler kapıları kapatmaya başladığı anda bir öğrenci okula girmeye çalıştı. Görevlilerin almak istemediği öğrenci için kapıda bekleyen aileler ısrar etti.

"HENÜZ SANİYE DOLMADI"

Aileler, kapıya yönelerek "Ne olur al, henüz saniye dolmadı." diyerek öğrencinin içeri alınmasını istedi. Saate bakan görevliler son anda gelen öğrenciyi de içeri aldı. Öğrencinin durumunu gören bazı vatandaşlar ise heyecanlanarak gözyaşı döktü.

Vatandaşların ısrarıyla sınava alındı VİDEO

Öğrencinin alınmasıyla vatandaşlar alkışlarla görevlilere teşekkür etti. Saat 09.45'ten sonra polisler, okulun önünde bekleyen vatandaşları ses yaptıkları gerekçesiyle uzaklaştırdı. Bazı aileler yanlarında getirdikleri kilimlerin üstünde otururken, bazıları da yanlarında getirdikleri Kuran'ı okudu.