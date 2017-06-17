taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,5036
EURO
3,9197
ALTIN
141,21
PETR
47,2700

Vatandaşların ısrarıyla sınava alındı

Antalya'da LYS maratonunda Fen Bilimleri sınavına son anda gelen öğrenci, vatandaşların ısrarıyla salona alındı.

17.06.2017 - 12:11
  1. Haberler
  2. İç Haber

Saat 10.00'da başlayan LYS Fen Bilimleri sınavı için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda olmaya başladı.

Kimi adaylar üzerlerindeki takı, piercingleri çıkarırken, sınav salonlarına koşan adaylar da oldu.

GÖREVLİLER ALMAK İSTEMEDİ

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde saat 09.45'te görevliler kapıları kapatmaya başladığı anda bir öğrenci okula girmeye çalıştı. Görevlilerin almak istemediği öğrenci için kapıda bekleyen aileler ısrar etti.

Vatandaşların ısrarıyla sınava alındı

"HENÜZ SANİYE DOLMADI"

Aileler, kapıya yönelerek "Ne olur al, henüz saniye dolmadı." diyerek öğrencinin içeri alınmasını istedi. Saate bakan görevliler son anda gelen öğrenciyi de içeri aldı. Öğrencinin durumunu gören bazı vatandaşlar ise heyecanlanarak gözyaşı döktü.

Vatandaşların ısrarıyla sınava alındı VİDEO

Vatandaşların ısrarıyla sınava alındı

Öğrencinin alınmasıyla vatandaşlar alkışlarla görevlilere teşekkür etti. Saat 09.45'ten sonra polisler, okulun önünde bekleyen vatandaşları ses yaptıkları gerekçesiyle uzaklaştırdı. Bazı aileler yanlarında getirdikleri kilimlerin üstünde otururken, bazıları da yanlarında getirdikleri Kuran'ı okudu.

Vatandaşların ısrarıyla sınava alındı

İlginizi Çekebilir
THY'den Babalar Günü'ne özel video
THY, Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularına sürpriz yaparak, babalarıyla video hazırladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Demirel anması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefat yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 15 bini aştı
Suriyeli sığınmacıların Ramazan Bayramı nedeniyle Kilis'ten ülkelerine geçişleri devam ediyor.
CHP'li vekil diyor: Mahmut abi kafayı sıyırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde gerçekleşen Adalet Yürüyüşü'ne katılan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, küçük bir kaza geçirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD İstanbul'da 'terör uyarısı' yaptı

ABD İstanbul'da 'terör uyarısı' yaptı

276
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

111
Cumhurbaşkanı Erdoğan Portekiz kanalına konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Portekiz kanalına konuştu

90
Goldman Sachs: Türk lirası gerçek değerinin çok altında

Goldman Sachs: Türk lirası gerçek değerinin çok altında

43
Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

303
Er-Raysuni: Türkiye Katar'ın işgalini önledi

Er-Raysuni: Türkiye Katar'ın işgalini önledi

40
Putin'den darbe girişimi yorumu

Putin'den darbe girişimi yorumu

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM