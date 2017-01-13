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Vatandaşlık hakkı yabancıya konut satışını artıracak

Yetkililer, son yıllarda 5 milyar dolar düzeyinde seyreden yabancıya konut satışının kısa sürede ikiye katlanacağını belirtti.

13.01.2017 - 13:37
  1. Haberler
  2. Emlak

En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile satın aldığı ilgili kurumlarca tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin karar gayrimenkul sektöründe heyecan yarattı.

Vatandaşlık hakkı yabancıya konut satışını artıracak

RUSYA ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİN TALEP GÖSTERMESİ BEKLENİYOR

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım vatandaşlık hakkıyla birlikte 2017'de yabancıya konut satışının en az yüzde 20 artacağı öngörüsünde bulunarak, "Bu kapsamda 2017'yi 20 binin üzerinde bir satışla tamamlamayı hedeflerken, öngördüğümüz bu artışın genelde Rusya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik satışlardan kaynaklanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, İspanya'dan 500 bin avroluk gayrimenkul satın alındığında 10 yıllık, Portekiz'den yine aynı tutarda gayrimenkul yatırımında da 7 yıllık oturma izninden sonra vatandaşlık hakkı kazanılabildiğini anlattı.

Vatandaşlık hakkı yabancıya konut satışını artıracak

Uygulamanın Türkiye'de de hayata geçmesinin uzun süredir beklendiğini ifade eden Tavukçuoğlu, "Geçen yıl yabancılara satış açısından istediğimiz gibi geçmedi. Bu açıdan sektöre ivme kazandıracak ve ülkemize daha fazla döviz akışı sağlayacak önemli bir adım" dedi.

"EKONOMİMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da söz konusu düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını ifade ederek, "Yabancıya konut satışını artıracak bir uygulama olacağını ve ekonomimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Konut alan kişinin vatandaşlık alacak olması Türkiye’nin yatırımda bir cazibe merkezi olmasına olanak sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık hakkı yabancıya konut satışını artıracak

"REKOR SAYIYA ULAŞILABİLİR"

Elmas ayrıca, "Halihazırda dünya üzerinde ABD, Almanya, Yunanistan, Kanada gibi birçok ülke bu uygulamayı yürütüyor. Ülkemizde de hayata geçen uygulama, özellikle Körfez ülkelerinden gelecek ilgiyi yükseltecektir. Bu uygulamanın yanı sıra sektör olarak 100 bin dolar ve üzerinde konut satın alacak yatırımcıya 5 yıllık oturma izni verilmesini bekliyoruz. Söz konusu uygulama gerçekleştiğinde yabancıya satışta rekor sayıya ulaşabiliriz. 5 yıl oturma izni alan bir yatırımcı ülkemize seyahat ettikçe bağı güçlenecek, yatırımlarını devam ettirecek, iş geliştirme imkanı da bulacaktır. Sur Yapı projelerinden ilk konutunu satın alan yabancı yatırımcıların ikinci ve üçüncü konut yatırımını da gerçekleştirdiği örneğini deneyimledik. Dolayısıyla 5 yıllık oturum izni verilmesi yabancı yatırımcıların iştahını artacak, gayrimenkul sektörünün yanı sıra ülke ekonomisi de canlanacaktır" şeklinde konuştu.

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