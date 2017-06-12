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Vatandaşlıktan çıkarılmamak için yurda dönen 2 FETÖ'cü

17 Temmuz'da Danimarka'ya giden 2 iş adamı, vatandaşlıktan çıkarılacakları endişesiyle yurda döndüklerinde gözaltına alındı.

12.06.2017 - 12:36
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında örgüte finans sağladıkları ve örgütün mütevelli heyetinde yer aldıkları ileri sürülen işadamları 48 yaşındaki Halil İbrahim Aydın ve aynı yaştaki Sami Çiçek, hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilerin 17 Temmuz'da Danimarka'ya gittikleri belirlendi. Ardından mal varlıklarına tedbir kararı konuldu. Yurt dışında bulunan örgüt üyelerinin 3 ay içinde yurda dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılacağı yönündeki ilamın ardından 2 işadamı, yurda dönmeye karar verdi.

Vatandaşlıktan çıkarılmamak için yurda dönen 2 FETÖ'cü

UÇAKTAN İNDİKTEN SONRA GÖZALTINA ALINDILAR

Aydın ve Çiçek'in, dün Danimarka'dan Konya'ya, uçak bileti satın aldığını belirleyen polis, uçağın ineceği saatte Konya Havalimanı'nda önlem aldı. 2 kişi uçaktan indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Ardından ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldüler.

Vatandaşlıktan çıkarılmamak için yurda dönen 2 FETÖ'cü

Vatandaşlıktan çıkarılmamak için yurda dönen 2 FETÖ'cü

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