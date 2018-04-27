Vatandaştan Gül'e çağrı: Kardeşini yalnız bırakma

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi ile gündem olan ve muhafeletin adayları arasında adı geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e vatandaşlar talebini iletti.

GÜL ADAY OLACAK MI SORULARINA YARIN CEVAP VERECEK

Cuma namazı çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere yarın basın toplantısı düzenleyeceği ve açıklama yapacağını söyleyerek soru almayan Gül'e bir vatandaş çağrıda bulundu.

Vatandaşlar Gül'e, "Cumhurbaşkanım kardeşini yalnız bırakma. Senden bunu bekliyoruz." dedi.

Vatandaştan Abdullah Gül'e çağrı: Kardeşini yalnız bırakma VİDEO