taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.132
USD
4,0492
EURO
4,8886
ALTIN
171,69
PETR
74,5600

Vatandaştan Gül'e çağrı: Kardeşini yalnız bırakma

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı sonrası camii çıkışında gazeteci ve vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 15:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Vatandaştan Gül'e çağrı: Kardeşini yalnız bırakma

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi ile gündem olan ve muhafeletin adayları arasında adı geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e vatandaşlar talebini iletti.

GÜL ADAY OLACAK MI SORULARINA YARIN CEVAP VERECEK

Cuma namazı çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere yarın basın toplantısı düzenleyeceği ve açıklama yapacağını söyleyerek soru almayan Gül'e bir vatandaş çağrıda bulundu.

Vatandaşlar Gül'e, "Cumhurbaşkanım kardeşini yalnız bırakma. Senden bunu bekliyoruz." dedi.

Vatandaştan Abdullah Gül'e çağrı: Kardeşini yalnız bırakma VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bekir Bozdağ: CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu'da bilmiyor
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili konusunda "Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı." dedi.
Bülent Tezcan'a İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri soruldu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İYİ Parti'ye geçirilen milletvekilleriyle ilgili soruyu "Arkadaşlarımızın mağdur edilmesi düşünülümez." şeklinde cevapladı.
Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor
Zeytin Dalı Harekâtı ile kontrol altına alınan bölgelerde, bugüne kadar 200'ü aşkın patlayıcının imha edildiği öğrenildi.
Şanlıurfa'da çekirge istilası
Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan Ortaköy Mahallesi'nde belediye ekipleri ilaçlama çalışması başlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

552
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

94
CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

99
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

232
Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

508
Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

343
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM