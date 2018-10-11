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Vatandaştan Işıklar'a afişli tepki

İBB’nin yapmış olduğu köprüyü sahiplenen Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar vatandaşın tepkisini topladı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 10:35..
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CHP'li Silivri Belediyesi tarafından İBB’nin yapmış olduğu köprü, asfaltlama çalışması ve çevre düzenlemelerinin yapıldığı alana Belediye Başkanı Özcan Işıklar imzası ile asılan afişlere vatandaş afiş asarak tepki gösterdi.

Vatandaştan Işıklar'a afişli tepki

TEPKİ ÇEKEN PANKART

Silivri Belediyesi tarafından boğluca deresi ve eski sanayi bölgesine, “Gezilecek yollar, yaşanacak bir kent yapıyoruz” yazılı pankartlar asılmasına üzerine belediyenin asmış olduğu afişin hemen yanına afiş asan kimliği belirsiz vatandaş, “Değerli Silivrililer; yandaki pankartta yazılanlar yalandır. Bu köprü ve çevre düzenlemesi İBB tarafından yapılmıştır. Mevcut belediye bir çivi bile çakmamıştır. Pankart belediyeciliği istemiyoruz.” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Vatandaştan Işıklar'a afişli tepki

'BAŞKAN IŞIKLAR'IN PANKART BELEDİYECİLİĞİ'

Afişte Başkan Işıklar’ın pankart belediyeciliği yaptığı ileri sürülürken, ilçeye yapılan hizmetlerin de kim ya da hangi kurum tarafından yapıldığının da vatandaşlar tarafından bilindiği ortaya konuldu.

Vatandaştan Işıklar'a afişli tepki

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