Vatikan Medine'de kilise inşa edecek

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz ay Vatikan'ın Dinlerararası Diyalog Konseyi'ni ağırlamış, o görüşmede iş birliği anlaşması imzalanmıştı. İmzalanan anlaşmanın detayları gün yüzüne çıktı.

Buna göre Vatikan eliyle, Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu kent olan Medine'ye kilise inşa edilecek.

MEDİNE'YE KİLİSE

“Ilımlı İslam’a dönüyoruz. Aşırıcılığı yok edeceğiz” mottosuyla yola koyulan Suudi Arabistan, açılımlar silsilesine bir yeni halka daha ekledi. Bu halka diğerlerinin yanında oldukça radikal bir adım olarak kaldı.

Suudi Arabistan yönetimi bu dönüşüm sürecinde Vatikan'a Medine'de bir kilise inşa edilmesi için onay verdi. Kilise'nin Medine'nin hangi bölgesine yapılacağına ilişkin bir resmi açıklama gelmezken, ibadethanenin bizzat Vatikan'ın eliyle yapılacağı belirtildi.

KARDİNAL'DEN AÇIKLAMA

Vatikan’da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran konuyla ilgili Vatican News’e konuşurken Tauran, “Suudi Arabistan ziyaretimde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile görüştüm. Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayrimüslimlerin iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım. Yakınlaşma sürecinin başlamasından memnuniyet duyuyorum. ‘Suudi yetkililer ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının işaretini verdi” dedi.

HAREM GAYRİMÜSLÜMLERE AÇILIYOR

Harem bölgesi olan bu topraklar, geçmişten bu yana Hristiyan ve gayrimüslümlerin girişine, yerleşmesine kapalı durumda. Vatikan-Riyad hattındaki bu anlaşma ile Medine hristiyanların giriş, çıkışlarına açılmış olacak.