İzmit ilçesinde bulunan Akçaray Tramvay Hattı’nda, güvenlik kameralarına yansıyan olayda, vatmanın dikkati kadını ezilmekten kurtardı.

Durağa yaklaştığı sırada tramvay yoluna inen yaşlı kadını gören vatman, birkaç santimetre ile kadının ezilmesini engelledi. Arkadan gelen tramvayı görmeyen yaşlı kadın son anda tramvayı fark edince kaldırma oturdu.

Vatmanın anlık durmasıyla olay kazasız atlatılırken, yaşlı kadına durakta bekleyen vatandaşlar ve güvenlik görevlileri yardım etti.

Vatmanın dikkati kadının hayatını kurtardı ViDEO

"REFLEKSLE TRAMVAYI DURDURDUM"

Vatman Mustafa Coşkun, “Bugün yaşlı bir teyzemiz yanlış perona gelmiş. Diğer araca binmek için peronun yarısından hatta indi. Kendisini fark ettiğimde fazla bir mesafemiz yoktu. Kadının ilerlediğini gördüm. Ancak yola ineceğini düşünmedim. Son anda yola adım atınca hızlı bir refleksle tramvayı durdurdum.” dedi.