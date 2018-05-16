Göklerin hâkimi Vecihi Hürkuş

Aybüke SENGİR / [email protected]

Vecihi’nin hayatı filmlere konu olur ondan şüphe yok. Hakkında yazılmış, çizilmiş o kadar çok şey var ki... Ancak kıymeti bilinmedi, çok fazla tanınmadı ve borç harç içinde öldü.

Türk havacılığının neredeyse bütün ilklerini tek başına başaran Vecihi Hürkuş, 1. Dünya Savaşı’nın da pilotuydu aynı zamanda.

TÜM İLKLERİ BAŞARDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hava zaferini kazandı, ilk uçağını tasarladı, ilk kadın pilotunu yetiştirdi ve ilk özel havayolu şirketini kurdu.

ÜLKEDE O ZAMANLAR HAVACILIK GELİŞMEMİŞTİ

Vecihi Hürkuş yaşadığı dönemde havacılık alanının gelişmemiş olmasıyla, yaşanan karışıklığın kurbanı olmuştu. Bu yüzden komik denebilecek uyarılar, hatta cezalar almıştı. 14 Ekim 1930'da ''tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir'' cevabını almıştı. Bu yüzden uçağı sökerek demiryollarından kiraladığı vagonla Çekoslovakya’ya gönderilmesi için müsaade aldı. Bu olaya da bizim bakanlığımız vesile olmuştu.

''TÜRK KUŞU''

Ayrıca o dönemde Vecihi Hürkuş’a en çok sahip çıkan isimler arasında Türk Hava Kurumu’nun ilk yöneticileri ve Atatürk’ün yakın arkadaşları da vardı. Atatürk Türk havacılığına çok önem verdiği için, hazırlanan ''Türk Kuşu'' oluşumunun temeline de bizzat Vecihi Hürkuş’u koymuştu.

Vecihi Hürkuş’un önünün kesilmesi Atatürk’ün ölümü ve Fuat Bulca’nın THK başkanlığından ayrılmasıyla oldu. Böylesine zeki ve bilgili adam, karmaşıklığın kurbanı oldu. Yazıma onu daha iyi anlamanız için Vecihi’nin yazdığı “Havada” isimli kitabın bir bölümüyle nokta koymak istiyorum;

“... Bu şartlara rağmen kazanılan büyük zaferin sonunda milli ihtiyaçlar belirlendi ve yurdumuzun her yerinde fabrikalar kurularak milli kalkınma yolları tutuldu. Fakat milli havacılığımız adına ümitlerimiz hala Türk’ten gayrı milletlerin endüstrilerine bağlıdır. Bizde ise her başarılı enerjiyi yıkmak ve parçalamak sanki teamül nevinden bir illettir bu yurtta!

Fakat unutmamak lazımdır ki büyük Ata’nın yarattığı bir yurt ve bir Cumhuriyet idaresi içinde yaşıyoruz. Ata’mızın şu sözü en güvenli kuvvetimizdir; ‘’Ey türk gençliği; muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.’

İşte bu söz için inanıyorum ki, Türk Cumhuriyet kültürü, bugün değilse bile yarın her imkânı hazırlayacak ve milliyet sevgisi bağını ve inkılâp kültürünü kuracaktır. yarının bu verimli meyvelerini toplayacak olan mes’ut çocuklara benim de biricik sözüm!

‘Sen, senden olan her türrarına da olsa; yardım etmekten bir an geri kalma; sevgi bundan doğar, yurda fayda bu birlikten sızar.’

‘Bütün emellerini ve düşüncelerini yalnız milliyet sevgisi ile süsle ve besle. işte o zaman yurdunun sevilen başarıcısı olursun.’

Vecihi Hürkuş