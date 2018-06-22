Veda mesajı yayınladı evine koşanlar cesedini buldu

Didim'de yaşayan 2 çocuk babası emekli Atilla K., vasiyet notuyla veda mesajı paylaştı. Çilingirle içeri giren ekipler Atilla K.'nin cesediyle karşılaştı.

"ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN"

5 ay önce emekli olup 8 yıldır eşinden ayrı olduğu öğrenilen Atilla K. sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin; çocuklarıma iyi bakın” notu bıraktı.

Atilla K.'nin paylaşımını okuyan herkes evine koştu. Bir yandan da durumu polise ihbar edip yardım isteyenler çilingir yardımı ile girdikleri evde şahsın cesediyle karşılaştı.

Polis ve Savcılık incelemesinin ardından Atilla K. cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.



