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Veda mesajı yayınladı evine koşanlar cesedini buldu

Aydın'da yaşayan 53 yaşındaki Atilla K., sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Sevenleri evine gitti ancak Atilla K.'nin cansız bedenine ulaştı.

İHA | 22.06.2018 - 03:53..
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Didim'de yaşayan 2 çocuk babası emekli Atilla K., vasiyet notuyla veda mesajı paylaştı. Çilingirle içeri giren ekipler Atilla K.'nin cesediyle karşılaştı.

Veda mesajı yayınladı evine koşanlar cesedini buldu

"ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN"

5 ay önce emekli olup 8 yıldır eşinden ayrı olduğu öğrenilen Atilla K. sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin; çocuklarıma iyi bakın” notu bıraktı.

Atilla K.'nin paylaşımını okuyan herkes evine koştu. Bir yandan da durumu polise ihbar edip yardım isteyenler çilingir yardımı ile girdikleri evde şahsın cesediyle karşılaştı.

Polis ve Savcılık incelemesinin ardından Atilla K. cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

Veda mesajı yayınladı evine koşanlar cesedini buldu


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