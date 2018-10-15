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Vedat Milor: Türk lokantaları benim için bitmiştir

Paylaştığı videolara gelen eleştirilere kızan Vedat Milor, artık Türk lokantalarından video paylaşmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 08:21..
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Vedat Milor: Türk lokantaları benim için bitmiştir

Vedat Milor, ilk kez bu kadar kızgın...

Türk lokantalarında çektiği videoları Instagram hesabından paylaşan Milor, gelen yorumlara çok kızdı.

"ARTIK SİZE VİDEO YOK"

Lokantalarda kendisine gösterilen ilgi nedeniyle eleştirildiğini belirten Milor, video çekmenin dert olduğunu ifade ederek sadece yabancı video koyacağını açıkladı.

"CAHİLLİĞİYLE ÖVÜNÜP..."

Videonun ardından Twitter'dan da bir açıklama yapan Vedat Milor, "Cahilliğiyle övünüp daha iyi bilen başkalarını itham etmek milli spor gibi. Belli bir kesim yemeklerinin çoğu uyduruk olan ‘modern meyhane’lere takılıyor. Anadolu’nun birçok kentinde olağanüstü yöresel yemekler var fakat bunları lokantalarda bulmak yolda yürürken 1000 dolar bulmaktan zor." ifadelerini kullandı.

Vedat Milor: Türk lokantaları benim için bitmiştir

Vedat Milor: Türk lokantalarından video paylaşmayacağım ViDEO

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