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Vedat Milor'dan soğan tartışmasına açıklama

Ünlü yemek uzmanı Vedat Milor'un dün gerçekleştirdiği "soğanlı mı soğansız mı" anketi menemencileri ikiye bölmüştü. Soğancıların kazandığı anketi Milor değerlendirdi.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 09:21..
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Vedat Milor'dan soğan tartışmasına açıklama

Sosyal medyada dün en çok konuşulan konu, soğanlı ve soğansız menemen olmuştu. Ünlü yemek uzmanı Vedat Milor'un yayınladığı bir anketten yola çıkan bu tartışma, menemen severleri soğanlı soğansız mı diye ikiye böldü.

Anketi soğancılar kazanırken, Milor konuya ilişkin değerlendirmesini bir video ile duyurdu.

Vedat Milor'dan soğan tartışmasına açıklama

SOĞAN 15'İNCİ YÜZYILDAN BERİ KULLANILIYOR

Vedat Milor, yayınladığı videoda konuyu tarihi, sosyolojik ve gastoronomik açıdan değerlendirdi. Milor yaptığı açıklamada soğanlı menemenin ilk örneklerinin 15'inci yüzyılda görüldüğünü belirtirken zamanla yeşil biberin de eklenmesiyle bu karışımın oluştuğunu söyledi.

İlk menemen örneklerinde, bilinenin aksine domates bulunmadığını belirten Milor, domatesin 19'uncu yüzyılda karışıma eklendiğini de belirtti.

Vedat Milor'dan soğan tartışmasına açıklama

KENDİSİ DE SOĞANCI

Ünlü yemek uzmanı yaptığı değerlendirmede kendi fikirini de açıklayarak soğancı olduğunu belirtti. İlk defa çoğunlukla aynı fikirde olduğunu belirten Milor, bu işin bir zevk, damak tadı meselesi olduğunu, büyük tartışmalara gerek duyulmadığının altını çizdi.

Menemen tarifi VİDEO

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