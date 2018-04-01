Vefatının 100. Yılında Şair Nigar Hanım

Türk kadın şairler arasında en bol ve en özlü eser veren isimlerden biri olan Nigar Hanım, 100 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Kıymetli romancı Nazan Bekiroğlu'nun da hakkında kitap yazdığı Şair Nigar Hanım'ı saygıyla anıyoruz.

NİGAR HANIM HAKKINDA

Şair Nigar Hanım, 1848 Macar İhtilali mültecilerinden, Macar asıllı Osman Paşa’nın kızı olarak 1856’da dünyaya geldi. Fransız mektebinde okuduğundan Fransızcayı, çocuk yaşta şiir yazmaya başladığından da Fransız Edebiyatı’nı çok iyi bilmekteydi. Bunun yanında Türkçe, Arapça ve Farsça özel dersleri aldı.

Hatta Nİgar Hanım, döneminin en fazla yabancı dil bilen kadın şairi olarak biliniyordu. Yazdığı günlüklerden ve hakkında yazılanlardan yola çıkarak söylenebilir ki, Fransızca, Rumca ve Almancayı mükemmel derece; İtalyanca, Arapça, Farsça ve Macarcayı da iyi derecede biliyordu.

Özel hayatında pek mutlu olamayışının acısını anlattığı şiirlerinde inceden bir “lirizm” görülür. Her ne kadar düz yazılarının şiirlerine oranla daha çok beğenildiği dile getirilse de, Nigar Hanım, şiirleri ve şairliğiyle anılmayı başarmıştır.

(Nazan Bekiroğlu)

ŞAİR NİGAR HANIM

19. yüzyıl sonlarında, Osmanlının yıldızı en parlayan kadınlarından olan Şair Nigar Hanım, kültür semalarında yerini almıştı.

Nazan Bekiroğlu, “Şair Nigar Hanım” adını verdiği kitabında, onu, edebî salonunda kadın, erkek garplı-şarplı konularını ağırlayan bir asır sonu entelektüeli olarak tanımlıyor. 19. Yüzyılın sadece ünlü bir ismi olmakla kalmayıp, çevresinde geniş bir aydınlar topluluğunu bir araya getiren Nigar Hanım’ın biyografisini ve sanatını işleyişini inceliyor.

Bekiroğlu, geniş bir araştırma ile oluşturduğu, ilk kez 2008'de basılan bu kitapta, Nigar Hanım’ın ailesinin özel arşivinden alınmış fotoğraflara da yer veriyor.

Şair Nigar Hanım

Nazan Bekiroğlu

Timaş Yay.

S.: 448

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