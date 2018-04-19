Hitchcock'un en sevdiği yazar: Dame Daphne du Maurier

Amerikalı gerilim filmlerinin ustası Alfred Joseph Hitchcock’un da gözdesi olan yazar Dame Daphne du Maurier, 29 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Gerilim ve cinayet filmlerinin ustası Hitchcock’un 70’e yakın filminde cümlelerinden beslendiği ismi, hakkında bilgilerle anıyoruz.

MAURIER HAKKINDA

- Dame Daphne du Maurier’in büyükbabası oyuncu ve yazar George du Mauire, babası ise, oyuncu Gerald du Maurier’dir.

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- Sanatçı bir ruha sahip olan Maurier’in ablası Angela da bir yazardı. Kız kardeşi Jeanne ise, bir ressamdı.

- Büyükbabasının yazar kimliği, Maurier’in edebi kariyerini kurmasında yardımcı oldu.

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- Erken dönem çalışmalarından bazıları, Beaumont’s Bystander dergisinde yayımlandı.

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- İlk romanı “The Loving Sprit”, 1931’de yayımlandı.

(Alfred Joseph Hitchcock)

- Romanlarından “Rebecca ve Jamaica Inn”; kısa hikayelerinden “The Birds ve Don’t Look Now” başta olmak üzere birçok eseri sinemaya uyarlandı.

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- Rebecca, 1941’de, “En iyi Film Oscarı”nı aldı. Elbette bir Hitchcock yapımıydı.

- Çoğu kadın kahramanlar içeren terihsel serüven romanları, ABD'de büyük ün kazandı.

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- Eserlerinde, özellikle yaşadığı Corntvall yöresini ve insanlarını işledi.

- Romantik aşk öykülerini, gotik romana özgü gizemli, ürkütücü bir atmosferi, çağdaş gerilim romanı teknikleriyle bağdaştırdı.

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- Aşk öyküleri için kurduğu başarılı yapı, bu türün en önemli yazarlarından biri olmasını sağladı.

Damla Karakuş

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