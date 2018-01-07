Vekil ile vatandaşın farkı ölünce bile devam ediyor

Her yıl olduğu gibi 2018 yılında da yeni vergi oranları, ödeneklere yapılan zamlar belli oldu.

Bu yıl, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi milletvekili öldüğünde yapılan cenaze yardımıyla SGK'lı işçi öldüğünde yapılan cenaze yardımı bir kez daha gözler önüne serildi.

11 BİN 779 LİRALIK FARK

Twitter'da vergi konusunda yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün aktardığı bilgiye göre; bir milletvekili öldüğünde ailesine 12 bin 374 lira cenaze yardımı yapılırken SGK'lı bir işçi öldüğünde ise ailesine sadece 595 lira yardım yapılıyor.

Böylece milletvekili ile SGK'lı işçi arasında 11 bin 779 liralık bir fark ortaya çıkıyor.