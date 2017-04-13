Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti

Venezuela'da Maduro taş ve yumurta ile protesto edildi

1 Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde HAK ve Eşitlik Partisi onursal genel başkanı Pamukoğlu, "Ülkenin şu an ki durumu Birinci Dünya Savaşının öncesindeki durum ile aynı" dedi.

2 Yurt dışı giriş - çıkışlarda pasaportlara damga vurulacak İçişleri Bakanlığı, istisnasız tüm Türk vatandaşlarına yurt dışı giriş-çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirdi.

3 Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit olan polis ve işçilerin ailelerine başsağlığı diledi.

4 Kaliteli bir yaşam sürmek için yapmanız gerekenler Diyetisyen Canan Aksoy, kaliteli bir yaşam sürmek için yıl boyunca dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. işte detaylar...

5 Bin dolara kendi iPhone'unu yaptı Türkiye'de 3 bin 200 liradan satılan iPhone 6S'i kendi başına yapmak isteyen Scotty Allen isimli mühendis, başarıya ulaştı.

6 Kenan Doğulu yeni araba aldı Geçtiğimiz günlerde benzini bittiği yolda kalan Kenan Doğulu, aracını yeniledi.