taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.952
USD
3,6481
EURO
3,8975
ALTIN
150,67
PETR
55,8400

Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu

Büyükler olur mu olmaz mı diye tartışadursun gençler olayı çoktan benimsemiş durumda.

13.04.2017 - 10:15
  1. Haberler
  2. Gündem
BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

160
Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

135
Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

64
ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

14
Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

19
Şenol Güneş: Skoru değil güzel oyunu istiyorum

Şenol Güneş: Skoru değil güzel oyunu istiyorum

24
Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak

Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM