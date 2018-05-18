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Vekillerden telefon faturalarının ödenmesi istendi

24 Haziran'da yapılacak seçimlere sayılı günler kala, görevi sona erecek vekillere uyarılarda bulunuldu.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 09:24..
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Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken partilerin milletvekilleri de büyük oranda değişecek.

Şu an görevde olan milletvekillerinin TBMM'ye çıkardığı faturaların ödenmesi için uyarı mektupları gönderildi.

FATURALARI ÖDEYİN

Yeniden milletvekili adayı olmayan ya da seçilemeyecek olan milletvekillerinin, Aralık 2017 ile 24 Haziran arasındaki tarih dikkate alınarak, aylık maaşın 2 katına kadar karşılanan haberleşme giderleri çerçevesinde, 21 bin 275 TL’nin üzerindeki faturaları ödemesi istendi.

TELEFONU KAPATMAYAN VEKİL ÖDEYECEK Mİ

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Meclis'e 1 milyon 700 bin liralık telefon faturası çıkarmıştı.

Türkmen'in bu faturayı ödeyip ödemeyeceği merak konusu.

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