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Vekilliğe başvuru için faytonla gelen CHP'li

Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ederken eski Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, başvuruya faytonla geldi.

AA | 07.05.2018 - 18:25..
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24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili aday adayı olmak için yaklaşık CHP'ye 2 bin kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi.

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, açıklanan takvim doğrultusunda 30 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuruları bugün sona eriyor.

Parti genel merkezinde gerçekleşen başvurular için yaklaşık 15 masa hizmet verdi. Partiye yaklaşık 2 bin kişi, aday adaylığı müracaatında bulundu.

Başvuru süresinin uzatılıp uzatımalayacağına, taleplerin yoğunluğuna göre karar verilecek.

Vekilliğe başvuru için faytonla gelen CHP'li

KADIN, ENGELLİ VE GENÇLERE 5 BİN LİRA

Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alındı. Aday adayları ayrıca bin lira da dosya ücreti ödedi.

Başvurular için Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl'e bölge bölge sorumluluklar verildi.

CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin adaylık durumu ise parti yönetimince değerlendirilecek.

Vekilliğe başvuru için faytonla gelen CHP'li

BAŞVURUYA FAYTONLA GELEN VEKİL

Aday adaylığı başvurusunda bulunanlar, zaman zaman renkli görüntülere de yol açtı. Eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, başvurusu yapmaya faytonla geldi.

Parti girişinde et ve tarım ürünlerinin ithalatını eleştiren bir açıklama yapan Öğüt, çiftçilerin zor günler yaşadığını belirterek süt döktü.

Vekilliğe başvuru için faytonla gelen CHP'li

KANİ BEKO VE EMİNAĞAOĞLU DA BAŞVURU YAPTI

DİSK Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Kani Beko da CHP'den aday adayı olan isimler arasında yer aldı.

Aday adaylığı başvurusunda bulununlar arasında eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve gazeteci İrfan Değirmenci de bulunuyor.

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