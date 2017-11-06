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Veliaht nedir

Adını son zamanlarda Suudi Arabistan'dan sıkça duyduğumuz veliaht kelimesi Kraldan sonra tahta geçecek kişiye denir.

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asdasd

Monarşi ile yönetilen ülkelerdeki en temel özellik, Krallığın babadan oğula veya bir sonraki belirlenen hanedan üyesine devredilmesidir. Bu durum veliahtlık statüsünü dopurmaktadır. Veliaht kraldan sonra tahta geçecek olan kişiye verilen isimdir.

HER MONARŞİDE VELİAHTLIK OLMAZ

Birçok monarşide veliahtlar önceden belirlenerek devlet yönetimi için özel hocalar tarafından yetiştirilmekte ve devlet yönetmeye hazırlanmaktaydılar. Genellikle Avrupa'da görülen bu uygulama tarihteki Türk devletlerinde bulunmamakta bütün hanedan üyeleri taht için eşit haklara sahip olmaktaydı.

Türk devletlerinde tahtı bilgisi, becerisi ile tahtı hakeden kişi alır, bazı durumlar da da istisna olarak taht büyük olan kişiye devredililrdi.

Veliahtlığın en güncel olarak yaşandığı ülke günümüzde Suudi Arabistan olup, veliaht Prens Selman'ın ismi sürekli gündeme gelmektedir..

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