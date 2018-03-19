Veliaht Prens Selman: Biz de kendi silahımızı yaparız

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için 'Yeni Hitler' diyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin yanında oldu. Nükleer silah tartışmalarına da dahil olan Suudi Arabistan Prensi, "Eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz." dedi.

ABD TELEVİZYONUNA KONUŞTU İRAN'I SUÇLADI

Veliaht Prensi bin Selman, ABD'nin CBS Televizyon kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında "Yeni Hitler" ifadesini kullanan bin Selman, bu ifadeyi kullanmasının sebebinin "İran'ın yayılmacı politikaları" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü onlar yayılmak istiyor. Zamanında Hitler nasıl yayılıp gelişmek istediyse onlar da Ortadoğu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. Dünya'daki birçok ülke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini başta anlayamadı, başa geldikten sonra gördüler. Ben de Ortadoğu'da aynısı olsun istemiyorum."





"BİZİMLE REKABET EDEMEZLER"

Bin Salman, İran'ın Suudi Arabistan'la askeri ve ekonomik olarak rekabet edemeyeceğini kaydetti.

"Suudi Arabistan İran'a karşı koymak için nükleer silahlara ihtiyacı var mı?" sorusunu bin Salman, "Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bomba edinmek istemiyor. Şüphesiz ki eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz." şeklinde cevaplandırdı.

Bin Salman'ın 20 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'da olması bekleniyor.